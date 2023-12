Russischer Angriffskrieg Belgorod meldet Tote durch größeren ukrainischen Angriff

Gouverneur Gladkow rief die Menschen in Belgorod zwischenzeitlich dazu auf, sich in Schutzkellern zu verstecken. Zugleich gab es Beschwerden von Anwohnern, dass mehrere Luftschutzräume offenbar abgesperrt und somit nicht zugänglich waren. In sozialen Netzwerken kursierten zudem Videos, auf denen zahlreiche Rauchsäulen und brennende Autos zu sehen sind. In einigen Aufnahmen waren außerdem Explosionsgeräusche und schreiende Menschen zu hören.