Neue belgische Vize-Regierungschefin : Wenn das Geschlecht in der Politik kein Thema ist

Brüssel Belgiens neue Vize-Premierministerin Petra De Sutter war früher ein Mann – und ist heute stolz, dass das bei ihrer Ernennung keine Rolle spielte.

In einem langen Interview mit der belgischen Tageszeitung De Morgen bekannte De Sutter vor drei Jahren: „Ich bin heute so glücklich, dass ich eigentlich sterben könnte.“ Das war nicht immer so. Als Kind besuchte De Sutter eine Jungenschule und wurde dort viel gemobbt. Der Vater, ein Richter, versuchte immer, aus seinem Kind einen richtigen Jungen zu machen. De Sutter verkroch sich, stürzte sich in Bücher, spielte Querflöte und Cello, hörte klassische Musik, vor allem Bach, und Pink Floyd. Dann studierte De Sutter Medizin in Gent, wurde Gynäkologe, Spezialist für Fortpflanzungsmedizin und Professor an der Universität Gent. Mit 40 wurde die persönliche Krise so groß – schwere Depressionen, sogar Gedanken an Suizid –, dass die Entscheidung zur Geschlechtsumwandlung fiel. Danach ging sie in die Politik. Über ihre Entscheidung habe sie viele Freunde und Bekannte verloren, berichtete sie einmal. Die Universität sowie ihre Patientinnen hätten aber immer zu ihr gehalten.