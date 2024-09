Nahost-Konflikt „Begrenzte Operationen“ Israels - Sorge vor Bodenoffensive

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wandte sich derweil in einer Videobotschaft an die iranische Bevölkerung. Er betonte darin, es gebe im Nahen Osten keinen Ort, den sein Land nicht erreichen könne. „Fragt Mohammed Deif. Fragt Nasrallah“, sagte er in Bezug auf die gezielt getöteten Führer von Hamas und Hisbollah. Es gebe keinen Ort, an den Israel nicht gehen würde, „um unser Volk und unser Land zu beschützen“. Die Regierung in Teheran bringe die iranische Bevölkerung täglich „näher an den Abgrund“.