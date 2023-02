Spionage-Vorwurf : Ballon aus China auch über Costa Rica

San José/Peking/Washington Aus der Ballon-Affäre ist die Luft noch nicht raus. China setzt seine Kritik an den USA fort, während die USA die Gemüter beruhigen wollen. Peking bedauerte einen Ballon-Flug auch über Costa Rica.

Der Ballon diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken, habe die Botschaft argumentiert. Er sei wegen der Wetterverhältnisse und aufgrund mangelnder Steuerungsfähigkeit von seiner ursprünglich geplanten Route abgekommen. Nach dem Zwischenfall mit dem ersten Ballon über den USA hatte am Vortag bereits das Außenministerium in Peking eingeräumt, dass ein zweiter „ziviler“ Ballon bei einem „Flugversuch“ auf Abwege gekommen sei und über Lateinamerika fliege.

USA wollen Konflikt vermeiden

Während in China die Kritik an den USA unvermindert anhielt, will die US-Regierung eine Verschärfung der Spannungen zwischen beiden Ländern vermeiden. „Es gibt keinen Grund dafür, dass sich die Spannungen in unseren bilateralen Beziehungen zu einer Art Konflikt auswachsen“, sagte der Kommunikationsdirektor des nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby. Die USA hätten im Einklang mit internationalem Recht gehandelt, den Ballon über ihrem Staatsgebiet abzuschießen. Die USA hätten ihren Luftraum und ihr Land verteidigt.