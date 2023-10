Katholische Kirche Bätzing zu Weltsynode: In drängenden Fragen fehlt noch Mut

Einerseits sei die Synode ehrlich gewesen und habe alle drängenden Fragen angesprochen. „Sie hat die Fragen des Volkes Gottes auf den Tisch gelegt“, sagte Bätzing in Rom. Dazu gehörten die Frage von Frauen und ihrer echten Beteiligung in der Kirche, die Frage von geschlechtlicher Identität und Orientierung und die strukturellen Ursachen des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. „Ehrlich war die Synode auch, weil nicht Einigkeit in all diesen Fragen besteht.“