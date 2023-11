Krisengespräche Baerbock wirbt in Riad für humanitäre Pausen im Gaza-Krieg

Sie habe sich gemeinsam mit ihren internationalen Kollegen in den vergangenen Tagen und Wochen energisch für humanitäre Pausen eingesetzt, sagte Baerbock am Freitagabend. „Dass Israel hier nun einen ersten Schritt geht, ist wichtig und richtig“. Sie ergänzte: „Humanitäre Pausen müssen dringend umgesetzt werden, damit wir endlich auch deutlich mehr Hilfsgüter zu den Menschen in Not in Gaza bekommen können.“ Für die Versorgung der Menschen in Gaza, für die vielen Binnenflüchtlinge werde es auf lange Zeit der massiven Unterstützung der internationalen Gemeinschaft brauchen.