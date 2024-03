Bundesregierung Baerbock: Westbalkanstaaten auf Weg in EU unterstützen

In der Nato sei Montenegro seit Jahren Verbündeter, sagte die Bundesaußenministerin. Im EU-Beitrittsprozess habe sich das Land eine ambitionierte Agenda gegeben und gehe diese nun wieder beherzt an. Bei ihren Gesprächen in der Hauptstadt Podgorica werde es auch darum gehen, wie Montenegro bei Rechtsstaatsreformen und im Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen noch besser vorankommen könne. Baerbock wollte in Podgorica mit Ministerpräsident Milojko Spajic, Außenminister Filip Ivanovic und Präsident Jakov Milatovic Gespräche führen.