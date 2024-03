Bundesregierung Baerbock trifft Israels Außenminister Katz

Im Gazastreifen leben rund 2,2 Millionen Menschen. Allein in Rafah im südlichen Teil des Küstengebiets suchen Schätzungen zufolge 1,5 Millionen von ihnen auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen in den anderen Teilen Gazas. Netanjahu zufolge hat die Armee Pläne ausgearbeitet, um die Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Zugleich gibt es Vorwürfe, seine Regierung verhindere oder verzögere mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen - was die israelische Seite zurückweist.