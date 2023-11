G7-Treffen Baerbock: Humanitäre Feuerpausen entziehen Terror Nährboden

Baerbock betonte, in der G7-Runde werde man auch über eine künftige politische Lösung sprechen - auch wenn diese „so unglaublich weit weg dieser Tage gerade scheint“. Es gehe darum, wie Palästinenser und Israelis gemeinsam in Frieden und Sicherheit leben und dafür eine Zwei-Staaten-Lösung vorbereitet werden könne. „Auch das ist etwas, was in der Ferne zwar erst scheint, aber was wir gemeinsam vorbereiten müssen“, sagte die Bundesaußenministerin.