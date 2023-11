Krisengespräche Baerbock appelliert an Golf-Länder für Friedensarbeit

Die Bundesaußenminsterin appellierte zudem an die Golfstaaten, an einer gemeinsamen Initiative für eine Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. „Nur eine Rückbesinnung auf das Versprechen eines Lebens Seite an Seite - in zwei Staaten - kann Israelis wie Palästinensern ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde bringen“, erklärte sie. Auch bei den Bemühungen um die Freilassung der Geiseln gebe es nur „Aussicht auf Erfolg, wenn wir zusammen mit den arabischen Golfstaaten an einem Strang ziehen“.