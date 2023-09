Außenministerin Baerbock: Appell an Putin wegen verschleppter Kinder

An jene gewandt, die sich neutral zum russischen Angriffskrieg äußern, sagte sie: „Deshalb appelliere ich an diejenigen, die hadern, den Aggressor und seine Verbrechen klar beim Namen zu nennen: Schaut auf diese Kinder.“ Das Thema soll auch am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen kommende Woche in New York eine größere Rolle spielen. Baerbock will auch dort auf das Schicksal der verschleppten Kinder aufmerksam machen.