Wahlen Autoritärer Aliyev in Aserbaidschan wiedergewählt

Ungeachtet all dieser Vorwürfe ließ Baku die Wiederwahl Aliyevs öffentlich feiern. In der Millionenmetropole strömten in der Nacht zahlreiche Menschen mit Aliyev-Postern und Aserbaidschan-Flaggen auf die Straße. In der Stadt Schuscha in Karabach wurde ein Feuerwerk veranstaltet. Offiziellen aserbaidschanischen Angaben zufolge baute Aliyev bei seinem offiziell fünften Wahlsieg in Folge sein Ergebnis im Vergleich zur letzten Präsidentenwahl im Jahr 2018 noch einmal deutlich aus. Damals war es mit 86 Prozent angegeben worden.