Kriminalität Ausnahmezustand in Haiti wegen Bandengewalt verlängert

Am Hafen von Port-au-Prince kam es am Donnerstag nach Medienberichten zu Plünderungen. Bereits seit Tagen legte Gewalt die Hauptstadt lahm, Polizeiwachen wurden angegriffen, auch am Flughafen fielen Schüsse - alle Flüge fielen aus. Das Gesundheitssystem stand nach Angaben vom Mittwoch des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, am Rande des Zusammenbruchs. Bei Angriffen auf zwei Gefängnisse am Samstag waren ihm zufolge mehr als 4500 Häftlinge ausgebrochen.