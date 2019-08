Nico Lange und andere : AKK-Vertrauter Lange wechselt in Ministerium

AKK-Vertrauter Lange wechselt in Ministerium

Berlin/Saarbrücken (dpa/red) Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer holt Vertraute aus der CDU-Zentrale in die Führungsebene ihres Ministeriums. Wie CDU-Sprecher bestätigten, soll Vize-Bundesgeschäftsführer Nico Lange Leiter des Leitungsstabs werden.

Lange gilt als enger Vertrauter der Parteichefin – schon seit der gemeinsamen Zeit im Saarland. In der Staatskanzlei in Saarbrücken war Lange kurze Zeit Bevollmächtigter für Innovation und Strategie, bis er im Frühjahr 2018 mit Kramp-Karrenbauer nach Berlin wechselte. Seine geplante Beförderung zum Bundesgeschäftsführer scheiterte am Einspruch mächtiger Landesvorsitzender. Ebenfalls holt Kramp-Karrenbauer Büroleiterin Peggy Liebscher und ihren persönlichen Referenten Boris Binkowska ins Ministerium.