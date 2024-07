US-Wahlkampf Attacke auf Trump bei Auftritt - Republikaner in Sicherheit

Trump hatte seine Rede in Butler gerade erst begonnen, als sich der Vorfall ereignete. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich Trump nach den ersten Knallgeräuschen sofort wegduckte. Secret-Service-Agenten stürmten auf die Bühne, um den Ex-Präsidenten abzuschirmen. Aufrecht und gestützt von Sicherheitspersonal verließ er daraufhin die Bühne. Dazu reckte er die Faust in die Luft. Es sah so aus als habe Trump Blut am Ohr. Die Lage war zunächst völlig unübersichtlich. Trumps Unterstützer riefen „USA, USA, USA“, als der Ex-Präsident von der Bühne gebracht wurde.