Neuer Wirbel vor EU-Gipfel : Astrazeneca hortet Millionen Impfdosen in Italien

Rund 29 Millionen Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca sind am Mittwoch in einem Lager in Italien aufgetaucht. Die Entdeckung fällt mitten in die Debatte um strengere Exportkontrollen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Brüssel Vor dem EU-Gipfel werden Rufe nach einem Exportstopp der Vakzine laut. Österreichs Kanzler Kurz fordert einen neuen Verteilschlüssel für Impfstoffe.

Zunächst hieß es, die Dosen seien für Großbritannien bestimmt, was in Brüssel erhebliche Verstimmung auslöste, da London beschuldigt wird, keine Impfstoffe für die EU aus dem Land zu lassen. Später korrigierte die italienische Regierung allerdings, der Impfstoff sei für Belgien vorgesehen. Trotz dieser Entwarnung mehrten sich im Vorfeld des EU-Gipfels die Rufe nach einer strengeren Anwendung des neuen Exportkontroll-Mechanismus, den die EU-Kommission bereits durchgesetzt hat und für den sie am Mittwoch weitere Konkretisierungen präsentierte. „Offene Straßen müssen in beide Richtungen verlaufen“, sagte die Präsidentin der Behörde, Ursula von der Leyen. Künftig solle bei der Frage, ob die Ausfuhr von Vakzinen hinnehmbar ist, geprüft werden, ob das Zielland seinerseits Exporte von Impfstoffen oder deren Rohmaterialien erlaube. Außerdem solle die Antwort auf die Frage, ob die Bedingungen im Zielland besser oder schlechter sind als in der EU, einbezogen werden. Zwar betont man in Brüssel immer wieder, dass „Exportstopps“ kein Instrument der Europäischen Union sein dürften, aber selbst aus deutschen Regierungskreisen hieß es am Mittwoch, man finde es „nicht toll“, wenn die EU weiter alle Welt beliefere, andere dies aber blockieren. Die gestern entdeckten Astrazeneca-Dosen dürften die Bereitschaft, nicht nur zu kontrollieren, sondern auch zu blockieren, fördern.