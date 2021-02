Krise : Armeniens Regierungschef sieht Putschversuch der Armee

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan kommt umgeben von seinen Anhängern am Platz der Republik an. Foto: Stepan Poghosyan/PHOTOLURE/AP/dpa

Eriwan Nach dem blutigen Konflikt um Berg-Karabach steckt Armenien in einer innenpolitischen Krise. Muss der Ministerpräsident zurücktreten?

In der Südkaukasus-Republik Armenien spitzt sich die innenpolitische Krise dramatisch zu. Das Militär stellte sich am Donnerstag auf die Seite der Opposition und forderte den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan. Der 45-Jährige sprach vom „Versuch eines Militärputsches“.

Das werde aber nicht klappen, sagte er vor seinen Anhängern in der Hauptstadt Eriwan. „Alles wird friedlich enden.“ Paschinjan sagte, die Lage sei „unter Kontrolle“. Er habe zudem nicht vor, mit seiner Familie das Land zu verlassen.

Am Nachmittag schlossen sich Zehntausende Menschen einer Kundgebung der Opposition an, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Ebenso viele gingen demnach zur Unterstützung Paschinjans auf die Straße. Rund um das Verteidigungsministerium war ein großes Aufgebot an Polizisten im Einsatz. Beobachter sprachen von einer angespannten Situation. Sie rechneten aber nicht mit einem Rücktritt. Darüber müsse das Volk entscheiden, sagte Paschinjan.