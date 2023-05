Konflikte Armenien und Aserbaidschan wollen Streit beilegen

Paschinjan und Aliyev kamen am Abend unter Vermittlung von Kremlchef Wladimir Putin zusammen. Putin sagte dabei der Nachrichtenagentur Tass zufolge, in etwa einer Woche sollten Vize-Regierungschefs der beiden Länder über die Klärung noch offener Fragen sprechen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Lösungen gefunden werden können. Paschinjan sagte zugleich, die Lage in Berg-Karabach bleibe angespannt und machte dafür Aserbaidschan verantwortlich.