Nahost Armee: Mehrere Leichen bei Einsatz im Gazastreifen gefunden

Tausende Menschen hatten am Abend in Tel Aviv und anderen Orten in Israel für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas und für Neuwahlen demonstriert. Nach Bekanntwerden des Leichen-Fundes teilten Vertreter der Geiseln Medien zufolge mit: „Netanjahu hat die Geiseln im Stich gelassen. Ab morgen wird das Land beben, die Öffentlichkeit ist aufgerufen, sich vorzubereiten.“