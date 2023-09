Diplomatie Appell an das Herz Amerikas - Sanfte Töne Selenskyjs

Olena Selenska sagt, nie zuvor habe ihr Land so viel Grund gehabt, dankbar zu sein. Zwischendurch holt sie mehrfach tief Luft, scheint nervös. Auch Selenskyj wirkt nachdenklicher, zurückgenommener als üblich. An diesem Abend spricht nicht der kämpferische Kriegspräsident, sondern ein fast demütiger Regierungschef. Selenskyj scheint sich schmerzhaft bewusst zu sein, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, Menschen in den USA und anderswo auf der Welt davon zu überzeugen, dass sie im großen Stil Geld in einen Krieg pumpen sollen, dessen Ende nicht ansatzweise in Sicht ist.