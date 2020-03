Triumph für Protestpartei : Anti-Korruptions-Aktivist gewinnt slowakische Parlamentswahl

Bratislava Die Slowakei erlebt einen politischen Umbruch mit ungewissem Verlauf. Korruptionsenthüllungen nach einem Journalistenmord sind über die sozialdemokratisch geführte Regierung hinweggefegt. Die Wahlsieger sind aber Protestpolitiker, denen bisher keine Regierungsverantwortung zugetraut wurde.

Die Parlamentswahl in der Slowakei am Samstag hat einen Erdrutschsieg für die Opposition gebracht. Die vom Unternehmer Igor Matovic geführte Protest-Plattform OLaNO gewann mit 25 Prozent der Stimmen überraschend klar.

Die bisher regierenden Sozialdemokraten von Regierungschef Peter Pellegrini stürzten als Zweitplatzierte auf 18,3 Prozent ab und verloren damit zehn Prozentpunkte gegenüber der Wahl 2016. Ihre bisherigen Koalitionspartner, die rechtspopulistische Nationalpartei SNS und die vor allem von der ungarischen Minderheit gewählte Partei Most-Hid (auf Deutsch Brücke), verfehlten nach dem am Sonntag veröffentlichten Endergebnis die Fünfprozenthürde für den Parlamentseinzug.

Deutlich unter ihren Umfragewerten der letzten Monate blieb die rechtsextreme Volkspartei Unsere Slowakei LSNS, mit der von vorneherein alle anderen Parteien eine Koalition ausgeschlossen hatten. Mit acht Prozent blieb die wegen Rassismus und der Verharmlosung des Holocaust am Rande der Legalität agierende Partei auf dem gleichen Wert wie vor vier Jahren. Knapp vor ihr platzierte sich aber eine andere fremdenfeindliche Partei unter dem Namen „Wir sind Familie“.

Der 46 Jahre alte Wahlsieger Matovic hatte sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben. Er habe diejenigen Menschen ansprechen wollen, die das Vertrauen in die Politik bereits verloren hätten, sagte er nach der Wahl im Fernsehen. „Jetzt sind wir die Mafia definitiv losgeworden!“, rief er. Er wolle allen 5,4 Millionen Slowaken dienen, nicht nur den obersten Zehntausend. Am Sonntag kündigte er an, mit allen bisherigen Oppositionsparteien außer den Rechtsextremisten Koalitionsverhandlungen zu führen, um eine breite Mehrheit gegen die von ihm als korrupt kritisierten Sozialdemokraten zustande zu bringen.