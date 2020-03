Flüchtlingsstreit : Ansammlungen von Migranten am Grenzfluss Evros

Migranten aus Togo harren auf der Straße aus, nachdem sie, aus der Türkei kommend, den Grenzfluss Evros durchquert hatten und von griechischen Soldaten festgenommen worden waren. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa.

Lesbos Die Bilder von der griechisch-türkischen Grenze sind dramatisch. Verzweifelt harren die Menschen hinter den Absperrungen aus. Die Lage an der EU-Außengrenze ist mehr als angespannt.

Die Krise an den griechisch-türkischen Grenzen dauert an. Am Grenzfluss Evros wurden am frühen Donnerstagmorgen Ansammlungen von Menschen auf der türkischen Seite am Grenzübergang von Kastanies beobachtet.

Die Sicherheitsbehörden rechneten nach Berichten des Staatsrundfunks (ERT) mit einem neuen Ansturm von verzweifelten Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU kommen wollen.

Auf den Inseln der Ägäis, deren Registrierlager heillos überfüllt sind, richten die Sicherheitsbehörden und die Bewohner den Blick in die Meerengen mit der türkischen Ägäisküste. Die starken Winde, die in den vergangenen zwei Tagen herrschten, haben nachgelassen. Die Küstenwache befürchtete einen neuen Versuch von Hunderten Menschen, in den kommenden Stunden überzusetzen.

Athen kündigte erneut an, alle Migranten, die seit dem 1. März illegal nach Griechenland kamen, in geschlossene Abschiebelager unterzubringen. Asylanträge können diese Menschen nicht stellen, hieß es. „Sie werden von dort in ihre Länder ausgewiesen“, sagte Migrationsminister Notis Mitarakis am Mittwochabend im griechischen Fernsehen. Das erste Lager entstehe nahe der nordgriechischen Stadt Serres, teilte er mit.

Im Hafen der Insel Lesbos liegt seit Mittwoch ein Schiff der griechischen Kriegsmarine. Es nahm nach Angaben der Küstenwache mehr als 500 Menschen auf, die nach dem 1. März angekommen waren und abgeschoben werden sollen. Auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos harren zurzeit mehr als 42.000 Migranten aus. Dies teilte das Migrationsministerium mit.

Wieder sind viele Kinder unter den Flüchtlingen. Foto: Darko Bandic/AP/dpa.

Migranten halten ihre Babys in den Armen neben einem Lagerfeuer am Ufer des Flusses nahe der türkisch-griechischen Grenze. Foto: Darko Bandic/AP/dpa.

Migranten sitzen nahe der türkisch-griechischen Grenze um ein Lagerfeuer herum und versuchen, sich zu wärmen. Foto: Darko Bandic/AP/dpa.

Kinder liegen schlafend auf dem Boden am Ufer des Flusses nahe der türkisch-griechischen Grenze. Foto: Darko Bandic/AP/dpa.