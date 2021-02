Impeachment-Verfahren : Ankläger fordern Verurteilung Trumps

Washington Zwei Tage lang präsentierten die Ankläger im Impeachment-Verfahren belastendes Material gegen Donald Trump: viele dramatische Videos und zahllose Äußerungen von Trump selbst. Aus ihrer Sicht spricht alles gegen ihn. Nun sind die Verteidiger des Ex-US-Präsidenten dran.

Trump habe seine Anhänger zum Sturm auf das US-Kapitol angestiftet, und wenn dies ungestraft bleibe, könne der Republikaner weitere Gewalt anzetteln, mahnten die Ankläger im US-Senat. Sie argumentierten, Trumps Anhänger seien bei ihrer Attacke klar den Anweisungen des damaligen Präsidenten gefolgt. Das Anklage-Team beschuldigte Trump auch, er habe seine Unterstützer schon in der Vergangenheit zu Gewalt ermuntert. An diesem Freitag sind nun Trumps Verteidiger an der Reihe, ihre Argumente vorzutragen.