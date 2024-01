Krieg im Nahen Osten Anhörung zu Völkermord-Klage gegen Israel

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges greifen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden zunehmend die Route. Etwa zehn Prozent des Welthandels laufen über das Rote Meer. Der UN-Sicherheitsrat in New York forderte am Mittwoch (Ortszeit) per Resolution eine „sofortige Einstellung“ der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Elf Länder stimmten dafür - Russland, China, Algerien und Mosambik enthielten sich.