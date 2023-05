Justiz Anhänger von Pakistans Ex-Premier stürmen Militärgebäude

In Pakistan ist unter großem Aufsehen der ehemalige Ministerpräsident Imran Khan verhaftet worden. Der Politiker wurde am Dienstag aus einem Gericht in der Hauptstadt Islamabad abgeführt, wo er in Zusammenhang mit einem Kautionsantrag erscheinen musste. Lokale TV-Sender zeigten Bilder, wie Khan von Beamten in ein gepanzertes Fahrzeug geschoben wurde. Der Polizei von Islamabad zufolge ist Khan wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Haftbefehle waren von der pakistanischen Antikorruptionsbehörde (NAB) ausgestellt worden.