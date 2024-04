Gaza-Krieg Angriffe auf Hilfsorganisationen - scharfe Kritik an Israel

Mehrere Organisationen wie Oxfam, Save the Children und Doctors of the World sind der gleichen Überzeugung. „Das Dramatische ist, dass wir uns schon vor diesem Vorfall in einer sehr dramatischen Lage befunden haben“, sagte der Direktor von Ärzte der Welt Deutschland, François De Keersmaeker, der dpa. Es sei klar, dass es nirgendwo in der Region einen richtigen Schutz gebe. Ihr Gebäude in Gaza-Stadt sei bombardiert und zerstört worden, obwohl es als Büro einer Nichtregierungsorganisation gekennzeichnet und den israelischen Behörden als solches gemeldet worden sei, sagte de Keersmaeker. „Das sind Sachen, die tagtäglich in Gaza passieren, und wo wir das Vertrauen in alle Maßnahmen für den Schutz von unseren Mitarbeiterinnen immer weiter verlieren.“