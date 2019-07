Luftangriff auf Flüchtlingslager : Blutiger Machtkampf in Libyen auf dem Rücken der Migranten

Die Vereinten Nationen haben die Zerstörung des Flüchtlingszentrums im libyschen Tajoura als mutmaßliches Kriegsverbrechen eingestuft. Foto: dpa/Uncredited

Tripolis General Haftar will die Macht im ganzen Land gewaltsam an sich ziehen. Ein schwerer Angriff auf ein Flüchtlingslager trifft nun die Schwächsten.

Den Anblick, den der Arzt Chalid bin Attia aus dem Migrantenlager Tadschura bei Tripolis beschreibt, ist erschütternd. „Das Lager war zerstört, die Menschen weinten, waren in Panik“, sagt der Mitarbeiter des libyschen Gesundheitsministeriums im Interview mit der BBC. „Das Licht war aus, wir konnten nicht viel sehen. Es war schrecklich, überall war Blut.“

Es war wohl ein Luftangriff, der das Lager in der Nacht zum Mittwoch erschüttert. 44 Menschen sterben, 130 weitere werden verletzt. Der Bau, der einer einfachen Lagerhalle glich, liegt in Trümmern. Fotos zeigen schwarze Leichensäcke im Schutt. Krankenwagen hätten die Leichen zunächst nicht mitnehmen können, sagt Bin Attia. „Wir haben sie einfach mit Säcken abgedeckt.“

Schnell vermuten Beobachter General Chalifa Haftar hinter der Attacke. Der Kriegsherr aus dem Osten kämpft um die Macht in Libyen und beherrscht schätzungsweise 70 bis 80 Prozent des Landes. Der Luftkrieg seiner selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) gegen Tripolis kommt seit Monaten allerdings nicht voran. Vergangene Woche mussten Haftars Truppen in Gharian, rund 90 Kilometer südlich von Tripolis gelegen, sogar einen herben Rückschlag einstecken. Ist der Angriff auf das Lager die nächste Stufe der Eskalation in einer zunehmend aggressiven Militäroffensive?

Im Lager in Tadschura, wo eine Explosion vor zwei Monaten bereits ein Loch in ein Dach riss, trifft es nun die Schwächsten. Mehr als 600 Männer, Frauen und Kinder waren der Organisation Ärzte ohne Grenzen zufolge dort untergebracht. Allein in der Zelle, die getroffen wurde, seien mehr als 120 Menschen untergebracht gewesen. Für Menschen aus bitterarmen Ländern wie dem Sudan, Eritrea und Somalia dient Libyen als Transitland auf dem lebensgefährlichen Weg nach Europa, den sie etwa wegen Krieg, Armut oder Verfolgung in ihrer Heimat antreten.

Der Luftangriff „könnte eindeutig ein Kriegsverbrechen darstellen“, erklärt der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé. Er ruft die internationale Gemeinschaft auf, dieses „schändliche und blutige Gemetzel“ zu verurteilen und die Verantwortlichen zu sanktionieren. Es handele sich um einen „krassen Verstoß gegen die internationalen Menschenrechte“.

Haftars Truppen bestreiten, das Lager ins Visier genommen zu haben Die LNA plane Angriffe „akribisch“ und berücksichtige dabei den Schutz von Zivilisten. Die Regierung von Libyens Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch macht dagegen Haftars Truppen verantwortlich. Sie spricht von „Kriegsverbrechen“ und „Genozid“ und fordert eine unabhängige Untersuchung. Al-Sarradsch genießt den Rückhalt der Vereinten Nationen (UN), hat über Tripolis hinaus aber kaum noch Einfluss.

Einer politischen Lösung scheint Haftar eine Absage erteilt zu haben. Statt die eigentlich für Mitte April geplante Nationalkonferenz abzuwarten, die Rahmenbedingungen für ein Ende des Konflikts schaffen sollte, hat der 75-Jährige einen Angriff auf die Hauptstadt angeordnet. Statt also in Verhandlungen oder Wahlen als stärkste Kraft des Landes hervorzugehen, will er die Macht im Land gewaltsam erobern.

Die in der Frage gespaltenen Regierungen in Europa und den USA tragen zur libyschen Abwärtsspirale bei. Neben halbherzigen Forderungen nach einer Waffenruhe und einer Rückkehr zu politischen Gesprächen hat der Westen sich auf keine gemeinsame Libyen-Linie einigen können. Frankreich wurde vorgeworfen, Haftar stillschweigend unterstützt zu haben - auch wegen der großen Ölreserven im Land. Rom soll Paris etwa verdächtigt haben, sich einen größeren Anteil an den Energievorkommen in Libyen sichern zu wollen, wo der italienische Energiegigant ENI eine traditionell starke Stellung hat.