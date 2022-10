Kriminalität : Angreifer in Haus von US-Politikerin Pelosi suchte nach ihr

Washington/San Francisco „Wo ist Nancy?“, schreit der Angreifer mehrfach. Dann schlägt er mit einem Hammer zu. Vor den Augen der Polizei. War die Tat politisch motiviert?

Ihr Ehemann sei wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und Händen operiert worden. Die Ärzte erwarteten, dass er sich vollständig erholen werde. Die ständig von Leibwächtern geschützte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Stadt.

Online-Profile des Täters: Interesse an Verschwörungstheorien

Der 42 Jahre alte Mann war in der Nacht zum Freitag in das Haus der Pelosis in San Francisco eingebrochen, wie Polizeichef William Scott sagte. Als Polizisten eintrafen, schlug er vor den Augen der Beamten mehrfach mit einem Hammer auf Paul Pelosi ein. Der Angreifer befinde sich in Gewahrsam, das Motiv für den Angriff werde untersucht.