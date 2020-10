„Verheerender Präzedenzfall“ : Anglikanische Erzbischöfe kritisieren Johnsons Brexit-Kurs

Premier Boris Johnson bei einer Pressekonferenz in der 10 Downing Street. Foto: Toby Melville/PA Wire/dpa

London Wohin steuert Großbritannien mit Boris Johnsons harter Linie bei den Verhandlungen mit der EU? Die Kirche im Land ist besorgt und beklagt insbesondere einen Rechtsbruch der Regierung.

Das Gesetz habe „enorme moralische sowie politische und rechtliche Konsequenzen“, schrieben die Geistlichen um den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, in einem Offenen Brief, den die „Financial Times“ am Montag veröffentlicht. Es ebne den Weg für einen Verstoß gegen das Völkerrecht.