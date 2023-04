„Gigant der Nation“ Anführer der Aborigines Yunupingu ist tot

Das Verhältnis der Australier zur indigenen Bevölkerung ist ein sehr sensibles Thema. Aborigines haben den roten Kontinent nach Angaben des Nationalmuseums schon vor 65.000 Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der First Fleet (ersten Flotte) in Sydney Cove am 26. Januar 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung wurden viele Jahrzehnte lang Aborigine-Kinder ihren Eltern entrissen. Bis heute kämpfen die Ureinwohner für die Anerkennung ihrer Landrechte.