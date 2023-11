Justiz Amtsmissbrauch: Frankreichs Justizminister vor Gericht

Frankreichs Justizminister Éric Dupond-Moretti muss sich von heute an wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Der Minister soll nach seiner Ernennung Ermittlungen gegen hohe Justizbeschäftigte in Gang gesetzt haben, die ihm in seiner früheren Zeit als Anwalt quergekommen sind.