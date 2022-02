Nahost : Amnesty International wirft Israel Apartheid vor

London Amnesty International wirft Israel vor, mit dem Umgang mit den Palästinensern an die Apartheid zu erinnern - und zieht sich damit selbst Kritik zu. Die deutsche Amnesty-Sektion hält sich zurück.

Apartheid wird die Doktrin der Trennung einzelner ethnischer Bevölkerungsgruppen genannt - vor allem bis 1994 in Südafrika. „Wir haben festgestellt, dass Israels grausame Politik der Segregation, Enteignung und Ausgrenzung in all seinen kontrollierten Gebieten eindeutig Apartheid gleichkommt“, sagte die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, am Dienstag in London. Sie rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Allerdings gab es auch an Amnesty Kritik.