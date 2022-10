Saporischschja : AKW-Chef in Saporischschja von russischer Seite festgenommen

AKW-Chef in Saporischschja von russischer Seite festgenommen

Saporischschja- Neue Hiobsbotschaft aus der Ukraine: Der Generaldirektor des größten europäischen Kernkraftwerks wurde laut russischer Behörden „festgenommen“. Nach ukrainischen Angaben wurde er entführt.

Der Chef des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, ist festgenommen worden. Russische Behörden informierten die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Samstag, dass der Generaldirektor des größten europäischen Kernkraftwerks „vorübergehend festgenommen wurde, um Fragen zu beantworten“, wie ein IAEA-Sprecher in Wien am sagte.