Saudi-Arabien : Aktivistin Al-Hathlul auf Bewährung aus Haft entlassen

Riad Nach 1000 Tagen Gefangenschaft ist Ludschain al-Hathlul eine der prominentesten Figuren im Kampf für Menschenrechte in Saudi-Arabien. Nun kann sie das Gefängnis wie erwartet verlassen. Aber statt echter Freiheit schweben eine Bewährungsstrafe und ein Reiseverbot über ihr.

Während ihrer Zeit in Gefangenschaft wurde Ludschain al-Hathul zu einer der bekanntesten Figuren im Kampf für Frauen- und Menschenrechte in Saudi-Arabien. Sie wurde in der Küstenstadt Dschidda geboren, studierte französische Literatur in Kanada und bewarb sich auf einen Studiengang in angewandter Sozialforschung an der Sorbonne-Universität in Abu Dhabi. Ihr Ehemann ließ sich scheiden - der Familie zufolge aus unklaren Gründen.