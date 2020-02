Erster Schritt zum Frieden? : Afghanistan: Siebentägige Deeskalationsphase gestartet

Soldaten der afghanischen Nationalarmee stehen an einem Kontrollpunkt in Kabul (Archiv). In Afghanistan läuft eine siebentägige Phase reduzierter Gewalt zwischen den Taliban und den US-Streitkräften. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa.

Kabul/Washington Es ist keine Waffenruhe, aber zumindest ein Schritt in diese Richtung. Eine befristete Verringerung der Gewalt in Afghanistan soll zu einem umfassenderen Abkommen führen. Nun warten die Menschen dort gespannt: Wird es wirklich weniger Blutvergießen geben?

Sollte eine Woche lang wirklich weniger Gewalt herrschen, dann wollen die USA und die Taliban ein weitergehendes Abkommen unterzeichnen - so kündigte es Pompeo an. Allerdings ließ Verteidigungsminister Mark Esper vorsorglich wissen: „Wenn die Taliban den Friedenspfad ablehnen, bleiben wir darauf vorbereitet, uns und unsere afghanischen Partner zu verteidigen.“

Wie die Gewaltverringerung aussehen soll, dazu machten weder die USA noch die Taliban konkrete Angaben. Die Taliban forderten ihre Kämpfer in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung auf, sich in den nächsten sieben Tagen strikt an ein ihnen auferlegtes „Programm“ zu halten. Zudem sollten sie sich nur auf „Selbstverteidigung bei Verstößen“ der anderen Seite vorbereiten. Es sei auch strengstens verboten, in die von der Regierung kontrollierten Gebiete zu gehen.