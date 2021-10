Bundeswehr : Afghanistan-Einsatz kostete mehr als 17,3 Milliarden Euro

Berlin Zwei Jahrzehnte lang war die deutsche Bundeswehr am Hindukusch vertreten. Die Regierung äußert sich jetzt zu den Kosten für den Einsatz.

„Für die Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen „International Security Assistance Force“ (ISAF), „Operation Enduring Freedom“ (OEF) und der „Resolute Support Mission“ (RSM) in Afghanistan wurden durch den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung von 2001 bis zum 31. August 2021 insgesamt rund 12,3 Milliarden Euro an einsatzbedingten Zusatzausgaben geleistet“, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Antwort lag der Deutschen Presse-Agentur vor.