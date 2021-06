Nato-Mission endet : Afghanistan-Einsatz beendet: Deutsche Soldaten auf Rückflug

Soldaten der Bundeswehr laden in Masar-i-Scharif Gepäckstücke in ein Transportflugzeug A400M der Luftwaffe. Foto: Torsten Kraatz/Bundeswehr/dpa

Berlin/Kabul Das Camp Marmal der Bundeswehr im Norden Afghanistans ist geräumt. Der lange Einsatz in dem von Kriegen und Konflikten geplagten Land ist Geschichte.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die letzten verbliebenen deutschen Soldaten der Nato-Mission „Resolute Support“ am Dienstag von der Luftwaffe aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen. An Bord der Flugzeuge waren demnach auch die zur Absicherung des Lagers in den Norden Afghanistans verlegten Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK). Es wurde erwartet, dass die Soldaten am Mittwoch in Deutschland landen.