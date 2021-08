Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Afghanistan : Wie ist der Stand der Dinge, und was macht die Bundesregierung?

Berlin/Kabul Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der von den Taliban kontrollierten afghanischen Hauptstadt Kabul hat unter extrem schwierigen Bedingungen begonnen. In der Nacht zu Montag landeten 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golf­emirat Katar.

Zwei Bundeswehrmaschinen wurden auf ihrem Weg nach Kabul aufgehalten, weil sie wegen chaotischer Zustände auf dem Flughafen in Kabul keine Landeerlaubnis bekamen. Kanzlerin Angela Merkel sprach am Abend angesichts der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan von einer „bitteren Entwicklung“. „Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung insbesondere für die Menschen in Afghanistan“, sagte die Kanzlerin.

Wie ist der Stand der Evakuierungen?

In der Nacht zum Montag hatte die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der afghanischen Hauptstadt begonnen. Seit dem Montagmorgen würden drei Flugzeuge vom Typ A400M nach beziehungsweise in die Nähe von Kabul verlegt, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Einer der drei Transporter war am Abend im Anflug auf Kabul. Ob er landen konnte, war unklar. Weitere Truppentransporte sollen folgen. Die A400M-Maschinen sollen eine Luftbrücke zwischen Kabul und der Hauptstadt des Nachbarlands Usbekistan, Taschkent, errichten.

Wie viele Menschen sollen evakuiert werden?

Merkel sprach im CDU-Bundesvorstand davon, die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte identifiziert, bei 600 wisse man derzeit nicht, ob sie bereits in Drittstaaten seien. Weitere 2000 Menschen wie Menschenrechtler und Anwälte sollten auch ausreisen. Insgesamt handele es sich inklusive der Familien um rund 10 000 Personen. Merkel betonte, dass Deutschland alles tun werde, um einheimische Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit zu bringen, sie räumte aber zugleich ein: „Das haben wir leider nicht mehr in der Hand.“

Was sind die größten Befürchtungen der Bundesregierung?

Sollte ein Bundeswehrsoldat bei der Luftbrücke von und nach Kabul zu Schaden kommen oder eine Transportmaschine unter Beschuss geraten, wäre das der „worst case“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein weiteres Negativszenario aus Sicht der Bundesregierung würde eintreten, sollten die Taliban ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Hilfsorganisationen medienwirksam vorführen und schlimmstenfalls töten. Denn mit dem nötigen politischen Willen hätten mehrere tausend Ortskräfte mit ihren Familien längst gefahrlos aus Afghanistan gebracht werden können.

Wie geht es politisch in Deutschland weiter?

Außenminister Heiko Maas (SPD) berief am Montagnachmittag ein weiteres Mal den Krisenstab der Bundesregierung ein. Der Zeitplan sieht vor, dass das Bundeskabinett bereits am Mittwoch eine Mandatsvorlage billigt. Der Bundestag könnte am 25. August darüber befinden.

Warum braucht es ein Mandat für den Rettungseinsatz der Soldaten?

„Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestages“, heißt es im Parlamentsbeteiligungsgesetz. Für gewöhnlich ist eine Abstimmung im Plenum notwendig; nur für „Einsätze von geringer Intensität und Tragweite“ gibt es ein vereinfachtes Verfahren. Die Bundesregierung muss dem Bundestag laut dem Gesetz „den Antrag auf Zustimmung zum Einsatz der Streitkräfte rechtzeitig vor Beginn des Einsatzes“ zukommen lassen. Allerdings gibt es eine Ausnahmeregelung: „Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden, bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Bundestages.“

Was bedeutet das für Flüchtlingsbewegungen?