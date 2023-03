Militär Absturz von Drohne schürt Angst vor Eskalation mit Russland

Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Lage besonders angespannt und die Angst groß, dass sich der Krieg ausweiten und auch die USA und Russland in eine direkte militärische Konfrontation geraten könnten. Washington unterstützt die Ukraine im ganz großen Stil mit Waffen und militärischer Ausrüstung, nicht aber mit eigenen Soldaten. Der Ort, an dem die US-Drohne und der russische Kampfjet aufeinandertrafen, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Kriegsgebietes: Das Schwarze Meer grenzt an Russland und die Ukraine.