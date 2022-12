USA : Abstimmung zu Trump im Kapitol-Ausschuss geplant

Washington Während der Anhörungen des Kapitol-Ausschusses ist der Ex-Präsident schwer belastet worden. Nun kommt das Gremium ein letztes Mal öffentlich zusammen. Dieses Treffen dürfte mit einem Knall für Trump enden.

Kein rechtliche Handhabe, aber deutliches Signal

Anhörungen haben Trump schwer belastet

In den vergangenen knapp 18 Monaten hat der Ausschuss untersucht, wie es zum Sturm von Anhängern Trumps auf den Sitz des US-Kongresses am 6. Januar 2021 kam, in dem damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben. An diesem Mittwoch will der Ausschuss seinen Abschlussbericht veröffentlichen.