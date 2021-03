Fünf Jahre EU-Türkei-Abkommen : Flüchtlings-Deal mit der Türkei ist nur scheintot

Mit dem Flüchtlingspakt hatte die Türkei 2016 zugesagt, gegen irreguläre Migration vorzugehen. Das Abkommen sieht zudem vor, dass die EU Flüchtlinge, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln – so wie hier in ein Lager im Hafen von Mytilini auf Lesbos – kommen, zurückschicken kann. Doch der Deal ist brüchig. Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/AP Content

Brüssel Fünf Jahre nach dem Abkommen scheint eine Wiederbelebung nicht mehr ausgeschlossen. Gibt es neues Tauwetter zwischen der EU und Ankara?

„Das ist der Deal“, sagte der damalige EU-Ratspräsident Donald Tusk an jenem Freitag, dem 18. März 2016. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab sich kämpferisch: „Europa wird es schaffen. Gemeinsam mit allen, gemeinsam mit der Türkei.“ Tatsächlich hatten die (damals noch) 28 Staats- und Regierungschefs der EU soeben nach drei Verhandlungsrunden einen Abkommen mit Ankara geschlossen, das nicht weniger als ein kleines Wunder bewirken sollte: den Stopp der Zuwanderung von Flüchtlingen aus Syrien über die Ägäis nach Griechenland – und von dort aus in den Rest der EU. Wenn die nunmehr noch 27 Staatenlenker Ende kommender Woche wieder zusammensitzen, liegt das Papier wieder auf dem Tisch. Der Türkei-Deal ist zwar scheintot. Aber seine Wiederbelebung steht auf der Tagesordnung. Und noch immer geht es um die gleiche Frage: Wie kann die Flucht Hunderttausender Syrer vor dem Krieg verhindert werden?

In den Monaten vor dem Deal hatte eine Koalition mit Österreich, Ungarn und etlichen weiteren EU-Mitgliedern den Weg für die Hilfesuchenden über den Balkan faktisch versperrt. Nun sollte auch der Weg über das Mittelmeer dicht gemacht werden. Dazu brauchte man die Türkei. Nach endlosen Beratungen griffen die Europäer eine Idee des Berliner Migrationsexperten Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative auf. Der setzte bei dem Gedanken an, dass es im Sinne Ankaras sein müsste, Europa bei der Lösung der Krise zu helfen, um zu verhindern, dass potenziell Türkei-feindliche Kräfte unter den Migranten in der EU an Einfluss gewinnen. Das Papier, auf das man sich einigte, sah vor, dass „irreguläre Migranten“, die nach dem 16. März 2016 auf einer hellenischen Insel landeten und deren Asylgesuch keine Chance haben würde, von der Türkei zurückgenommen werden sollen. Im Gegenzug würde die EU einen legalen Flüchtling direkt aus der Türkei in die Union einreisen lassen. Ankara wurden für den Betrieb von Flüchtlingscamps sechs Milliarden Euro zur Sicherung der Infrastruktur versprochen. Für Kinder sollte es Betreuung und Schulen geben, für alle anderen Zugang zum Gesundheitssystem, Wohnmöglichkeiten und Arbeit. Außerdem versprach man Ankara, dem Beitrittsprozess neuen Schwung zu geben.

Fünf Jahre später ist davon kaum etwas übriggeblieben. Die Rückführung der Hilfesuchenden von den griechischen Inseln funktionierte nicht, weil die griechischen Behörden sich querlegten und die Türkei plötzlich nicht mehr als sicheres Drittland akzeptierten. Stattdessen wurden die Lager auf Lesbos, Samos und den anderen Eilanden überrannt – bis Moria brannte. In der Gemeinschaft selbst blockierten vor allem die östlichen Mitgliedstaaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei jede Aufnahme von Flüchtlingen. Bis heute. Ein gemeinsames Asylrecht kam nicht zustande. Die Situation eskalierte noch mehr, als Präsident Recep Tayyip Erdogan Anfang 2020 die Konfrontation mit Europa verschärfte und nicht nur die Übergänge Richtung Westen öffnete, sondern die Flüchtlinge auch mit Bussen bis an die Außengrenzen der EU schaffen ließ. Der Präsident war sauer – angeblich, weil die EU ihren Zahlungszusagen nicht nachkam. Tatsächlich aber ging es um andere Entwicklungen: Erdogan hatte nach dem versuchten Putsch gegen ihn im Juli 2016 die willkürlichen Verhaftungen dramatisch verstärkt, so dass die Auflagen der EU für die Visafreiheit und die Zollunion unmöglich erfüllt werden konnten. Sein Versuch, Russland als Partner an sich zu binden, scheiterte. Und seine Intervention in Syrien isolierte ihn außenpolitisch restlos. Dann brach die Corona-Krise aus, die jede weitere Annäherung unmöglich machte.

Doch fünf Jahre nach dem damaligen Deal erscheint ein Brückenschlag nicht mehr völlig unvorstellbar. „Ich denke, dass in der Zukunft irgendeine Art von Abkommen dieser Art gemacht werden muss, die Flüchtlinge sind immer noch da“, sagte der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, am Montag. Auch wenn in Brüssel seither über die Bedeutung des Wortes „irgendeine“ gerätselt wird, scheint eine Normalisierung der Beziehungen nicht mehr ausgeschlossen. Offenbar hat auch Erdogan verstanden, dass er die Milliarden Euro aus Brüssel für sein Land eine willkommene Entwicklungshilfe sein könnten, um wichtige Infrastruktur-Verbesserungen anzugehen. Außerdem dürfte sich sogar der Präsident daran erinnern, dass es der Türkei mit dem offiziellen Status des EU-Beitrittskandidaten ökonomisch weitaus besser ging als heute, auch wenn an eine Vollmitgliedschaft weder kurz- noch langfristig zu denken ist.