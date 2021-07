Inhaftierter Wikileaks-Gründer : 50. Geburtstag: Protest-Picknick für Julian Assange

London 50 Jahre alt wird Julian Assange heute, der dritte Geburtstag, den der Wikileaks-Gründer im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh einsitzt. Vorher verbrachte er fast sieben Jahre im Botschafts-Asyl.

Modedesignerin Vivienne Westwood, die bereits seit langem für die Freilassung Assanges eintritt, schmierte sich aus Protest Torte ins Gesicht, wie auf Fotos der Nachrichtenagentur PA am Samstag zu sehen ist. Auf Transparenten und Plakaten forderte die Gruppe die Freilassung des 50-Jährigen.

Obwohl der Antrag der USA auf Auslieferung im Januar von einem Gericht in London unter Verweis auf seine psychische Gesundheit abgelehnt wurde, ist Assange weiterhin in Haft. Washington hatte Berufung eingelegt. Ob dem Antrag stattgegeben wird, ist noch unklar.

Die US-Justiz wirft Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht, lautet der Vorwurf. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.