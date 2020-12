Strafmaß im Januar : 39 Tote im Kühllaster: Schuldsprüche in Großbritannien

London Der Fall hatte international für großes Aufsehen gesorgt: Vor mehr als einem Jahr waren 39 Leichen in einem Container nahe London entdeckt worden. Nun wurden zwei weitere Tatbeteiligte von einem britischen Gericht verurteilt.

Das Strafmaß soll im Januar verkündet werden. Zwei weitere Männer im Alter von 24 und 38 Jahren wurden wegen Menschenhandels verurteilt. Damit wurden in Großbritannien bisher acht Menschen in dem Fall schuldig gesprochen. Die 39 Leichen waren am 23. Oktober 2019 in einem Container in Grays östlich von London entdeckt worden.