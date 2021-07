Treffen in Madrid : 16 Staaten fordern konkrete atomare Abrüstungsschritte

Treffen in Madrid

Madrid Seit dem Gipfeltreffen der Atommächte USA und Russland gibt es Hoffnungen, dass die nukleare Abrüstung wieder in Gang kommen könnte. Deutschland will den Schwung zusammen mit anderen Staaten nutzen.

Bei einer Konferenz der sogenannten Stockholm Initiative in Madrid begrüßten Bundesaußenminister Heiko Maas und die anderen Teilnehmer zwar die von den USA und Russland beim Gipfel in Genf eingeleiteten Gespräche über Rüstungskontrolle. Sie drängten in einer Erklärung aber gleichzeitig alle neun mit nuklearen Sprengköpfen bewaffnete Staaten dazu, „bedeutende Schritte“ zu machen, um ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag gerecht zu werden.