Jahrestag : 100 Jahre Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland

Kolding/Sonderburg Vor 100 Jahren stimmten im heutigen deutsch-dänischen Grenzgebiet die Bewohner darüber ab, zu welchem Land sie gehören wollen. Die Staatsoberhäupter beider Länder feiern die friedliche Grenzziehung.

Dort will er am Wochenende gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Königin Margrethe II. die friedliche Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland im Jahr 1920 feiern. Damals hatten die Bewohner in Nord- und Südschleswig per Abstimmung selbst entschieden, ob sie zu Deutschland oder Dänemark gehören wollten. Eine friedliche Grenzziehung mit Symbolcharakter. 2020 hatte der Festakt coronabedingt verschoben werden müssen.