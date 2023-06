Früherer US-Präsident Anklageschrift veröffentlicht: Donald Trump wird in 37 Punkten angeklagt

Mit der Veröffentlichung bestätigt das Justizministerium ein Strafverfahren gegen Trump wegen der Aufbewahrung von Hunderten Dokumenten in seinem Haus in Florida. Neben Trump wurde auch einer seiner Berater angeklagt, Walt Nauta, der auf Überwachungskameras zu sehen war, wie er Kisten in dem Privatclub in Mar-a-Lago entfernte. In der Anklageschrift wird Trump beschuldigt, zahlreiche solche Kisten unrechtmäßig aus dem Weißen Haus entfernt und nach Mar-a-Lago gebracht zu haben, von denen viele geheime Dokumente enthielten.