Anklage gegen Ex-US-Präsident Nach Termin vor Gericht um Schweigegeld an Porno-Star – Donald Trump poltert

Nach seiner Rückkehr von der Verlesung der Anklage in New York sprach er am Dienstagabend (Ortszeit), 4. April, flankiert von US-Flaggen vor jubelnden Anhängern in seinem Anwesen in Mar-a-Lago, Florida. Viele der Anwesenden trugen Baseballkappen mit der Aufschrift „MAGA“ – stellvertretend für Trumps Slogan „Make America great again“ aus dem Wahlkampf 2016.