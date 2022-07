Berlin/Saarbrücken : Ampel-Koalition will Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen

Ampel-Koalition will Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen

Berlin/Saarbrücken Das Land ächzt unter der Corona-Sommerwelle. Doch die Politik blickt schon auf die kältere Jahreszeit. Hier bahnt sich ein Konsens innerhalb der Koalition an.

Bei den Vorbereitungen für einen wieder ausgeweiteten Corona-Schutz im Herbst zeichnen sich Regelungen zur Maskenpflicht ab. „Die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen ist unstreitig“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Deswegen wird eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen.“ Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist grundsätzlich für Vorgaben zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.