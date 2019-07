Jetzt drei Minister aus dem Saarland in Berlin : AKK, Maas, Altmaier – Reaktionen auf Berufung der CDU-Bundeschefin zur Verteidigungsministerin

Saarbrücken Bereits am heutigen Mittwoch (17. Juli) soll Annegret-Kramp Kramp-Karrenbauer im Berliner Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde erhalten.

Noch vor kurzem hatte die CDU-Bundesvorsitzende Ambitionen auf einen Platz im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Zeitungsinterview abgewiegelt. Am Dienstagabend, kurz nach der Wahl von der bisherigen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommisonspräsidentin wurde es dann bekannt: Annegret Kramp-Karrenbauer soll auf den freiwerdenden Ministerposten in Berlin nachrücken. Damit hat das kleine Saarland gleich drei Minister in Berlin. Neben AKK arbeitet Heiko Maas (SPD) als Außenminister in der bundesdeutschen Machtzentrale. Mit Peter Altmaier (CDU) als Wirtschaftsminister ist noch einer von der Saar an der Spree aktiv.