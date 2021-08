Nach Selbstmord-Anschlag vor Flughafen in Kabul : USA fliegt Drohnen-Angriff auf Terror-Stellung in Afghanistan

Die Lage in Afghanistan bleibt nach der Machtübernahme durch die Taliban weiterhin unklar. Auch nach dem Drohnenangriff des US-Militärs als Vergeltung auf einen Selbstmordanschlag mitten in Menschenmassen vor dem Flughafen in Kabul mit zahlreichen Opfern. Foto: dpa/Airman 1st Class Kylie Barrow

Kabul Nach dem Selbstmordanschlag vor dem Flughafen in Kabul mit unzähligen Toten und Verletzten hat die USA ihre Drohung nach Vergeltung wahrgemacht: Sie flog einen Angriff mit unbemannten Drohnen gegen den mutmaßlichen Sitz eines der Planer.

Der Militärschlag galt einem regionalen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der hatte den Anschlag am Donnerstag für sich reklamiert. Zuvor hatten Geheimdienste vor möglichen Anschlägen gewarnt. Sie fürchteten, dass sich Selbstmordattentäter unter die Tausenden Wartenden vor den Toren des Kabuler Flughafens mischen könnten. Menschen harren auch nach dem Anschlag weiterhin dort aus, in der Hoffnung, eine der letzten Evakuierungsmaschinen zum Ausflug aus dem Land zu erreichen. Zumeist handelt es sich dabei um Ortskräfte und andere Landsleute, die in den vergangenen Jahren mit den ausländischen Vertretern zusammengearbeitet haben. Sie fürchten, nun von den radikal-islamistischen Taliban verfolgt zu werden, die in einer Blitzaktion die Macht in Kabul übernommen hatten.